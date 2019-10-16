В Тобольске ввели в эксплуатацию многоквартирник-долгострой

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Тобольске на днях в эксплуатацию ввели жилой дом №173 по улице Семена Ремезова, строительство которого было начато еще в 2014 году.

Возведение объекта было начато застройщиком ООО "Стройсервис-Инвест". Дом должны были ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2015 года, однако застройщик неоднократно переносил сроки окончания строительства. В отношении ООО "Стройсервис-Инвест" арбитражным судом Тюменской области была введена процедура банкротства. С 2016 года строительство многоквартирного дома осуществляло ООО "ЗСЖБ №6 – Тобольск".

"Ситуация со строительством дома неоднократно рассматривалась на заседаниях созданной в прокуратуре области межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Тобольской межрайонной прокуратурой директору ООО "ЗСЖБ №6 – Тобольск" и главе города Тобольска вносились представления об устранении нарушений закона. В сентябре 2019 года руководство прокуратуры региона совместно с Главным управлением строительства Тюменской области выезжало на объект с целью контроля за ходом завершающих работ", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.