В тюменском Медгороде появились вакансии директора и главврача

В штатном расписании "Медицинского города", одного из крупнейших специализированных учреждений региона, появилась должность директора, который замкнет на себе управленческий функционал. Главный врач переходит в его подчинение и будет отвечать за организацию медицинской помощи.

В департаменте здравоохранения новшества объяснили расширением функционала учреждения,в том числе появлением в перспективе третьей очереди онкодиспансера, что существенно увеличит спектр задач.

Предполагается, что новый директор выстроит систему перспективного развития и удовлетворения потребностей жителей региона в качестве и сервисе при оказании медицинской помощи. Ранее в общеуправленческой практике уже устоялся подход, когда больницей управляет команда, даже в некоторой степени директорат – каждый по своему направлению: финансовому, хозяйственному, лечебному.

В переходный период, который длился несколько дней, когда приводились в соответствие нормативные акты, упразднялась должность главного врача (который ранее назначался приказом департамента, а теперь директором учреждения), вводились другие штатные единицы, обязанности директора исполнял Андрей Кудряков.

Теперь все формальные вопросы улажены и трудовые отношения с Кудряковым расторгнуты, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Исполнять обязанности директора будет Елена Неверова. Идет процесс подбора и оформления кандидатуры на вакантную должность директора МКМЦ "Медицинский город", который в свою очередь после вступления в должность подберет кандидата на должность главного врача.

По трудовому законодательству процедура устройства на работу в государственное учреждение достаточно сложная, этот процесс займет какое-то время.