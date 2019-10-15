Тюменцев приглашают на Rocket-форум

20 октября тюменских подростков ждут на Rocket-форум. Интересные спикеры со всей страны расскажут о том, как понять своё призвание, правильно подобрать специальность, прокачать эмоциональный интеллект, поднять свою финансовую грамотность и многое другое, сообщают организаторы.

Один из мастер-классов "Волшебная кнопка против волнения, технологии убеждения и другие принципы публичных выступлений" проведет основатель Института публичных выступлений и конфликтологии Ирина Баржак (Москва).

"Почему нужны такие занятия для подростков? Подростки сейчас находятся в таком состоянии, когда очень сильное внимание к самим себе мешает им расслабиться и эффективно презентовать себя, свои мысли перед другими людьми. Важно снять этот разовый первый страх для того, чтобы подростки могли быть эффективными в будущем, могли выступать, докладывать, начиная со школы – защита докладов, в университете – защита диплома, на работе, форумах – защита проектов. Соответственно если мы сейчас дадим им в руки этот инструмент, который избавит их от волнения, который поможет им ярко, сочно, необычно выступать и в будущем этот навык поможет им стать успешными. Как говорил Ричард Брэнсон, чем больше у тебя денег, тем чаще тебе приходится брать в руки микрофон. То есть, если мы хотим чтобы наши дети стали финансово успешными, им придется брать в руки микрофон рано или поздно, лучше пусть это будет раньше и к переходу во взрослую самостоятельную жизнь, они уже натренируются", - поделилась Ирина Баржак.

Онлайн-трансляцию с форума можно будет посмотреть на сайте "Детки".

"В рамках проекта "Крепкая семья" мы проводим много мероприятий для разных возрастных групп. Но прицельно для подростков такой широкомасштабный форум проводится впервые. Надеюсь, шансом получить толчок к развитию воспользуется много Тюменских ребят, - рассказывает организатор Rocket-форум, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. - Все материалы с форума будут также сохранены на нашем YouTube-канале, чтобы к ним можно было обратиться в любой момент".

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Пройти ее и почитать подробную программу можно здесь.