В тюменских роддомах зарегистрировали 15 браков

В родильных домах Тюменской области органами загс было выдано 1940 свидетельств о рождении. Такая услуга появилась в Областном перинатальном центре в июне этого года, сейчас она действует и в других роддомах Тюмени, а также в областных больницах Тобольска и Ишима.

За это же время в родильных домах Тюмени было зарегистрировано 15 браков и 152 установлений отцовства.

Тюменцам напоминают: чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявителю нужно предоставить уполномоченному работнику органа загс медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, кроме государственной регистрации рождения возможно произвести государственную регистрацию установления отцовства, заключения брака, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке.