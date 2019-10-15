В Тобольске благоустроят старинный Аптекарский сад

09:00 15 октября 2019
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Фото: pixabay.com

Деньги на подготовку проектной документации по благоустройству Аптекарского сада в Тобольске выделят из областного бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

За счет направленных средств будут выполнены проектные работы, инженерно-геодезические изыскания, государственная экспертиза проектной документации. 

Аптекарский сад основан в первой половине XIX века. Его территория — место охраняемого природного ландшафта. Сад находится в общественно-деловой зоне историко-культурного центра города.

"В рамках реализации проекта благоустройства Аптекарского сада выполнят работы по санации существующих деревьев, установят дополнительные зоны озеленения с лекарственными растениями. Будут организованы площадки для проведения уличных лекториев, воркшопов и мастер-классов, появятся рекреационные детские и спортивные площадки, места для сцены и читальни", — сообщает пресс-служба губернатора.

Теги: благоустройство , история , Тобольск
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