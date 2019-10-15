В Тобольске благоустроят старинный Аптекарский сад

Деньги на подготовку проектной документации по благоустройству Аптекарского сада в Тобольске выделят из областного бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

За счет направленных средств будут выполнены проектные работы, инженерно-геодезические изыскания, государственная экспертиза проектной документации.

Аптекарский сад основан в первой половине XIX века. Его территория — место охраняемого природного ландшафта. Сад находится в общественно-деловой зоне историко-культурного центра города.