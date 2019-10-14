Три способа распознавания инсульта, о которых должен знать каждый

На днях инсульт произошел у пожилой тюменки в бане. 87-летнюю женщину обнаружили лежащей на полу лицом вниз ее родственники. Предположив, что она угорела, родные перенесли ее в дом, уложили на диван и вызвали скорую помощь.

Выставленный медиками скорой помощи диагноз "инсульт" подтвердился в Областной клинической больнице №2, куда была госпитализирована пациентка. Сейчас женщина получает необходимое лечение.

По словам специалистов, распознать признаки инсульта может каждый человек:

1. Попросите человека поднять одновременно обе руки, затем ноги и удержать на весу — при инсульте одна рука или нога будут непроизвольно падать.

2. Попросите человека улыбнуться — при инсульте уголок рта будет опущен, лицо перекошено.

3. Попросите человека заговорить (спросите его имя) — при инсульте будет нарушена речь и ее понимание.

Если хоть один из этих пунктов подтвердится, сразу вызывайте скорую помощь: со стационарного телефона — 03, с сотового — 103. Расстегните сдавливающую одежду и обеспечьте больному состояние покоя: уложите на кровать, подложив подушки под голову. До прибытия бригады скорой не давайте никаких лекарств.