Тюменская больница выплатит пациенту компенсацию за причиненный вред

Суд взыскал с Областной клинической больницы №2 в пользу жителя Тюмени более 300 тыс. рублей за причиненный вред здоровью.

В июне 2016 года тюменец попал в больницу с закрытым переломом обеих костей левой голени со смещением. Его прооперировали и установили аппарат Илизарова. Спустя полгода у мужчины выявили дестабилизацию аппарата, но его с запозданием направили на врачебную комиссию для определения дальнейшей тактики лечения. Когда аппарат сняли, то в ходе лечения было отмечено неправильное сращение переломов.

В апреле 2017 года тюменцу в научном центре им. Илизарова в Кургане была проведена еще одна операция и вновь установлен аппарат, который в результате положительной динамики снят в январе 2018 года. В августе 2018 года мужчина обратился в суд с иском к ОКБ №2 о возмещении вреда.

"Лечебное учреждение возражало против иска и отрицало вину врачей. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению экспертов на этапе амбулаторного лечения в Областной клинической больнице были допущены нарушения диагностических, лечебных и организационно-тактических мероприятий, что повлекло пациенту причинение вреда здоровью средней тяжести. В мае 2017 года больному была установлена вторая группа инвалидности, а впоследствии третья группа сроком на один год", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В итоге суд взыскал с медучреждения в пользу тюменца 250 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и более 80 тыс. рублей в счет возмещения расходов на юридические услуги и проведение экспертизы.