В Тобольске повышают качество водопроводной воды

Введение в строй двух водозаборов положительно сказалось на качестве водопроводной воды в Тобольске. Это оценили сами жители города.

Реконструированный Соколовский и построенный Сумкинский водозаборы не только увеличили мощность, но и оснащены качественными системами очистки воды. По словам местных жителей, вода стала мягче. "На вкус – как бутилированная!", – отмечает тоболяк Дмитрий Уженцев.

Специалисты напоминают, что человек каждый день должен употреблять 1,5-2 литра воды. С ней организм получает необходимые микроэлементы. Правда, насыщена ими только так называемая живая вода. Мертвой называют дистиллированную воду, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам врача-терапевта отделения профилактики Областной больницы №3 в Тобольске Рамиля Сафаралеева, человеку на каждый килограмм веса нужно потреблять 30 мл воды. Вода участвует во всех обменных процессах и обновлении клеток. Но практика показывает, что люди недооценивают этот факт и пьют гораздо меньше.