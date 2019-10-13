Тюменцы научились расшифровывать почерк врачей

Программно-аналитический комплекс Matrix GO, созданный тюменцами для медицинских учреждений, позволяет спокойно разобрать непонятный почерк врачей. Тюменскую разработку используют уже более полусотни клиник по всей России, рассказали в пресс-службе губернатора.

По словам автора IT-разработки, кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, система легко запоминает фразы, которые использует врач в рамках специальности и "подскажет" их при заполнении карты.

"Мы все время стараемся сделать программно-аналитический комплекс более функциональным. При этом наша, тюменская разработка соответствует всем требованиям Минздрава РФ. Ещё один существенный момент, на который мы обратили особое внимание - доступ к системе из любой точки мира, где есть интернет. Таким образом руководитель получает возможность отслеживать все процессы, проходящие в медицинском учреждении и не упускать важного", - пояснил он.

На сегодня тюменскую разработку используют уже более полусотни клиник по всей России.

- Мы понимаем, что помимо основной, медицинской деятельности, есть ещё ряд моментов, без которых невозможна работа клиники. Например, мониторинг финансовых потоков и подключение любого количества фискальных устройств. Поэтому в новой версии Matrix GO мы сделали это одним из ключевых элементов, - отметил Сергей Гольцов.