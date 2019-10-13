Ишимцев приглашают на квиз и матер-класс по стринг-арту

Провести интересный досуг ишимцев предлагают в мультицентре "Моя территория". 23 октября здесь пройдет квиз для школьников 10-11 классов, а 26 октября – мстер-класс по стринг-арту, поучаствовать в котором смогут все желающие. Вход на мероприятия свободный.

Кваз начнется в 15:00. Участников ждут вопросы по темам: окружающий мир, цифровизация и гаджеты, сериалы и мультфильмы и школьные знания. Задания будут разного формата: устные и письменные вопросы, тесты, загадки. Все желающие могут прийти и поддержать свою команду.

А на мастер-классе по стринг-арту ишимцы освоят искусство создания картин при помощи ниток и гвоздей. Они смогут смастерить панно с такими животными, как: олень, корги и сова. Занятие проведет специалист по данному направлению и текстильным куклам ишимской арт–галереи Юлия Казакова. Начало в 16:00.

Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке: https://vk.com/app5619682_-185886351

Напомним, мультицентр открылся в Ишиме 5 октября. В пространстве горожане смогут повышать надрофессиональные компетенции, развивать творческие способности на воркшопах, а также разрабатывать социально значимые проекты. В октябре ишимцев ждет марафон событий: квартирник, воркшоп по мобильной фотографии, лекции о бизнесе и журналистике, игротеки. Также до конца года команда запустит "Битву проектов": участники будут создавать социально значимые проекты, продвигать и реализовывать их. Также в городе пройдет фестиваль "Вектор улиц", где молодежь погрузится в визуальное искусство и развитие креативного капитала Ишима.