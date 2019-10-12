Тюменские колледжи готовы принять более 9 тысяч бюджетников в 2020 году

Более 9,2 тысячи бюджетных мест по направлениям среднего профессионального образования планируется выделить в колледжах и техникумах Тюменской области в будущем году, сообщает "Вслух.ру" со ссылкой на департамент образования и науки Тюменской области.

В связи с тем, что половина выпускников школ юга региона из Тюмени, в областном центре будет создано 5,5 тыс. бюджетных мест для обучения, в Тобольске – 1,5 тыс. мест, в Ишиме с прилегающими территориями – 850 мест, в Заводоуковске – 200 мест, в Ялуторовске – 400. Остальные места для обучения будут распределены между отделениями техникумов, расположенных в сельской местности.

В Тюменской области увеличивается количество мест для подготовки по наиболее перспективным и востребованным профессиям. В частности: техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. А также: информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, технология комплексной переработки древесины, эксплуатация беспилотных авиационных систем и др.

В 2020-2021 учебном году планируется открытие подготовки по новым направлениям: сурдокоммуникации, дефектоскопист, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, ихтиология и рыбоводство, социальная работа и др.