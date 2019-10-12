Тюменских второклашек ждут цифровые уроки

В тюменских школах запустили пилотную апробацию цифровых уроков по математике для учащихся вторых классов. Новую методику внедряют в рамках национального проекта "Образование".

Для этого по учебнику М.И. Моро ("Школа России) разработана рабочая программа по математике для 2 класса. С помощью компьютеров и планшетов учителя смогут дополнять обычные уроки интерактивными заданиями, которые ученики будут выполнять как индивидуально, так и в группах, пояснили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Формат смешанного обучения даёт учителю возможность выстроить индивидуальную траекторию для каждого ученика и даже давать индивидуальные домашние задания разных уровней сложности. Также разработчики предусмотрели несколько уровней проверки знаний в течение учебного года, благодаря которым учитель своевременно выявит "пробелы" у каждого из ребят и сможет восполнить их. Подробная статистика в режиме реального времени позволит увидеть, кому нужна помощь.

Сейчас в числе пилотов тюменские школы №67 и №92, гимназия №49, лицей №81, Заводоуковская школа №2 и Комсомольская школа Заводоуковского округа. В перспективе их удачный опыт будет распространен на весь регион.