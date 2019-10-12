Тюменские ученые хотят помочь вахтовикам сохранить здоровье

Регламенты труда вахтовиков на Севере предлагают разработать тюменские ученые в рамках реализации проекта по созданию межрегионального научно-образовательного центра.

Прежде всего, специалистов беспокоит здоровье приезжающих на работу вахтовиков, а также местных жителей. В ходе соцопросов, проведенных на Ямале, выяснилось, что рабочие экономят на питании, из-за чего многие имеют серьезные проблемы с пищеварением.

В рамках формирования НОЦ главный научный сотрудник Тюменского индустриального университета заслуженный деятель науки России Анатолий Силин предлагает разработать документы, которые бы регламентировали труд и отдых вахтовиков. Ведь их успехи на объектах при выполнении заданий напрямую зависят от режима, организации быта и питания.

Кроме того, здоровье местных жителей Севера тоже требует внимания. По итогам 2018 года, например, общая заболеваемость ямальцев выросла на 5 процентов. Болезни органов пищеварения, врожденные аномалии, пороки в развитии, болезни костно-мышечной системы – именно таким образом выстроилась линейка северных болячек.