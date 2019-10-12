Научные бои пройдут в Ишиме

Конкурс научных стендапов впервые пройдет в Ишиме 16 октября в развлекательном центре "Авалон". Молодым ученым предстоит сразиться в научной битве стендапов. Оценивать выступающих будет не жюри, а зрители, пишет "Тюменская линия".
Организатором мероприятия выступил Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова, филиал Тюменского государственного университета.
Каждый из слэмеров должен за 10 минут рассказать о своем исследовании. Здесь не услышат скучных докладов со сложными выкладками. Наоборот, участникам нужно будет как можно интереснее и понятнее донести свою идею. А использование юмора, видео и фотоматериалов и даже элементов шоу только поощряется.
Реакцию зрителей – аплодисменты и возгласы на выступлениях слэмеров - организаторы планируют измерять шумометром. Победителем станет тот, кого публика поддержит громче других.
Science Slam переводится с английского, как научная битва. Это зародившийся в Германии формат популяризации науки, в рамках которого молодые ученые презентуют свои исследования в ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке.
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