Научные бои пройдут в Ишиме

Конкурс научных стендапов впервые пройдет в Ишиме 16 октября в развлекательном центре "Авалон". Молодым ученым предстоит сразиться в научной битве стендапов. Оценивать выступающих будет не жюри, а зрители, пишет "Тюменская линия".

Организатором мероприятия выступил Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова, филиал Тюменского государственного университета.

Каждый из слэмеров должен за 10 минут рассказать о своем исследовании. Здесь не услышат скучных докладов со сложными выкладками. Наоборот, участникам нужно будет как можно интереснее и понятнее донести свою идею. А использование юмора, видео и фотоматериалов и даже элементов шоу только поощряется.

Реакцию зрителей – аплодисменты и возгласы на выступлениях слэмеров - организаторы планируют измерять шумометром. Победителем станет тот, кого публика поддержит громче других.

Science Slam переводится с английского, как научная битва. Это зародившийся в Германии формат популяризации науки, в рамках которого молодые ученые презентуют свои исследования в ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке.