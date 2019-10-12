Тюменские школьники смогут учиться на предприятиях

Уроки по астрономии, биологии, химии, технологии и другим предметам тюменские школьники будут посещать не только в стенах образовательного учреждения, но и на предприятиях.

Уже планируется, что ученики областной физико-математической школы будут посещать Тюменский технопарк, ребята из тюменских школ №5, №89 и гимназии №1 – "Кванториум", ученики школы №16 имени В.П. Неймышева (г. Тобольск) - Тобольский многопрофильный техникум.

Как пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", Тюменская область стала пионером в этом направлении: ученики уже не первый год изучают историю и обществознание в стенах исторического парка "Россия – моя история", а технологию – в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса - Межрегиональном центре компетенций. Кроме этого ребята выезжают на предприятия региона, где учителя дают уроки, в которых совмещаются сразу несколько смежных тем из разных школьных дисциплин.

Чтобы познакомить родителей с непривычным для них форматом уроков, 25 октября педагоги "Кванториума" (Геологоразведчиков, 6) проведут экскурсию. Мамы и папы увидят, как много интересного узнают их дети на вынесенных уроках, и как современные технологии делают простыми и понятными некоторые сложные темы.

Добавим, что федеральным проектом "Современная школа" (национального проекта "Образование") предусмотрено, что к концу 2024 года 70% школ будут реализовывать программы в сетевой форме. Это позволит повысить эффективность использования инфраструктуры и расширить возможности детей в освоении программ общего образования.