Тюменская городская дума отметила годовщину работы в новом созыве

На текущей неделе исполнился год с первого заседания Тюменской городской думы VII созыва. К этому событию народные избранники приурочили очередной День депутата, который прошел 11 октября на объектах "Тюмень Водоканала".

В беседе с журналистами председатель думы Евгений Заболотный отметил, что многие депутаты в своей работе сохранили активность, присущую предвыборным кампаниям. "За год мы нисколько не утратили связь с нашими избирателями – рассмотрели уже порядка 4 000 обращений. Были и письменные, но львиная доля – около 3 000 обращений – поступило в ходе личных приемов граждан", - рассказал Евгений Заболотный.

Принципиально важные решения были приняты по наказам избирателей. Составленный по новым правилам перечень из 482 наказов утвержден и подлежит реализации в течение всего созыва, при этом 120 из них уже находятся в работе. Порядка 150 решений дума приняла за год, все они касаются тех или иных сторон жизни горожан и направлены на благополучие города, подчеркнул Евгений Заболотный. Помимо этого, депутаты серьезно работали над нормативными правовыми актами, в том числе бюджетом-2019 и Уставом Тюмени, заслушивали итоги по реализации программ и так далее.

Напомним, что в соответствии с уставом города до 1 октября все депутаты отчитались о проделанной работе. С этой информацией можно ознакомиться на официальном сайте городской думы.

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Тихонова Татьяна