О портрете современного пенсионера расскажут на форуме "Старшее поколение"

Фото: Всероссийская организация ветеранов войны и труда

Форум "Старшее поколение" пройдет в Тюмени 15 октября.

В его программе два основных направления — "Ветеранские организации в современном мире. Профессионалы становятся виртуозами" и "Активное поколение — реальные решения". В них примут участие представители департамента социального развития Тюменской области, федеральные эксперты и представители ветеранских общественных организаций.

Как сообщают организаторы, на форуме будет презентован отчет по социологическому исследованию "Портрет современного пенсионера. Диалог поколений". Исследование проведено в партнерстве с Тюменским государственным университетом и при поддержке Фонда президентских грантов.