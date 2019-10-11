О портрете современного пенсионера расскажут на форуме "Старшее поколение"

Форум "Старшее поколение" пройдет в Тюмени 15 октября.
В его программе два основных направления — "Ветеранские организации в современном мире. Профессионалы становятся виртуозами" и "Активное поколение — реальные решения". В них примут участие представители департамента социального развития Тюменской области, федеральные эксперты и представители ветеранских общественных организаций.
Как сообщают организаторы, на форуме будет презентован отчет по социологическому исследованию "Портрет современного пенсионера. Диалог поколений". Исследование проведено в партнерстве с Тюменским государственным университетом и при поддержке Фонда президентских грантов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru