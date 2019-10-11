О портрете современного пенсионера расскажут на форуме "Старшее поколение"

12:01 11 октября 2019
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Фото: Всероссийская организация ветеранов войны и труда

Форум "Старшее поколение" пройдет в Тюмени 15 октября.

В его программе два основных направления — "Ветеранские организации в современном мире. Профессионалы становятся виртуозами" и "Активное поколение — реальные решения". В них примут участие представители департамента социального развития Тюменской области, федеральные эксперты и представители ветеранских общественных организаций. 

Как сообщают организаторы, на форуме будет презентован отчет по социологическому исследованию "Портрет современного пенсионера. Диалог поколений". Исследование проведено в партнерстве с Тюменским государственным университетом и при поддержке Фонда президентских грантов.

Теги: пенсионеры , форум
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