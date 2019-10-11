В Тюмени появился 12-метровый стрит-арт

Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Накануне тюменец Владислав Тахтау закончил работу "Наш Новый мир" по адресу Северная, 9. В правой части 12-метрового арта изображена девочка в современном образе, слева — классическая скульптура итальянского скульптора Монтеверде "Ангел Воскресения".

"Арт слева — отсылка к древнегреческим и классическим традициям, а справа — к современному и ближайшему будущему. При этом взор "Ангела" направлен на шар, через него он смотрит на настоящее, на нас, а мы оглядываемся на эстетическое прошлое через призму современных технологий, в данной работе — в VR-очках", — рассказал автор работы.

Владислав рассказал, что на работу его вдохновил испанский дуэт PichiAvo. Их стиль — изображать на фоне тегов и граффити мифологические, древнегреческие скульптуры.

Работа приурочена к прошедшему фестивалю "Морфология улиц", где 18 художников воплощали задумки по всей Тюмени, сообщили в пресс-службе мультицентра "Контора пароходства".