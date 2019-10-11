В Тюмени пройдет Браилиада-2019

Фото: Тюменская региональная организация ВОС

Всероссийский конкурс "Браилиада-2019" состоится в Тюмени с 14 по 16 октября в реабилитационном центре "Родник". Основная цель Браилиады — активное продвижение тактильной системы чтения и письма по Брайлю среди незрячих людей всех возрастных групп.

Участие в конкурсе примут инвалиды по зрению из семи регионов страны: Екатеринбурга, Курска, Москвы, Оренбурга, Татарстана, Тюмени и Ханты-Мансийска. В зависимости от уровня владения системой Брайля состязаться будут три категории незрячих людей: поздноослепшие, самостоятельно освоившие рельефно-точечный шрифт; свободно владеющие системой Брайля, выпускники школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей; персональные пользователи компьютера с брайлевским дисплеем.

Для каждой группы соревнующихся организаторы подготовят по четыре задания. Для первой и второй категории – чтение прозы и поэзии на бумажном носителе, а также два письменных задания используя грифель и прибор. Третья группа конкурсантов будет читать и редактировать тексты, выполнять два письменных задания с помощью брайлевского дисплея.

"В содержательной части конкурса найдут отражение следующие знаменательные даты: 75 лет со дня создания Тюменской областной организации ВОС, 185 лет со дня рождения знаменитого учёного-энциклопедиста, уроженца города Тобольска Дмитрия Ивановича Менделеева, 200 лет со дня рождения Э.Э. Гебольда, немецкого тифлопедагога, 185 лет сказке П.П. Ершова "Конёк-Горбунок" и некоторые другие", — рассказала Ирина Алиева, пресс-секретарь Тюменской региональной организации ВОС.

Состязание учреждено в 2017 году Центральным правлением Всероссийского общества слепых.