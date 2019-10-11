Предприниматели высадят деревья на аллее "Тюменская марка"

Фото организаторов конкурса «Тюменская марка»

Участники и победители конкурса "Тюменская марка" соберутся вместе 11 октября, чтобы внести вклад в озеленение областной столицы. В этом их поддержат организаторы городского конкурса – Администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"С идеей создания "Аллеи "Тюменская марка" выступили сами предприниматели. В рамках этого проекта они готовы высадить саженцы в сквере "Конституции". Отрадно, что в этой замечательной акции выразили желание участвовать победители разных лет нашего конкурса", - подчеркнул директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина отметила, что акцию поддержал и депутат городской думы Степан Киричук, который 16 лет назад был инициатором проведения и организатором конкурса "Тюменская марка": "Мы приглашаем участников к нам на праздник по высадке деревьев. Уверены, это станет новым этапом развития полюбившегося бизнесу и горожанам конкурса".

Высадка деревьев в аллее "Тюменская марка" состоится 11 октября в 11.00 в сквере "Конституции" (напротив здания Ленинской управы Администрации города Тюмени), ул. Мельникайте, 74.