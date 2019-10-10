Фестиваль в Заводоуковске признали лучшей идеей туристического события

Источник: Заводоуковские ВЕСТИ

Историко-гастрономический фестиваль "Gingerbread", который проходит в Заводоуковске (Тюменская область), вошел в число лидеров регионального финала Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" Поволжского и Уральского федеральных округов. Проект занял третье место в номинации "Лучшая идея туристического события".

Событийное мероприятие направлено на возрождение гастрономической славы пряничного дела купцов Колмаковых. Фестиваль способен стать настоящим прорывом в развитии туризма не только в городском округе, но и в регионе.

Организаторам и участникам Национальной премии тюменцы преподнесли два десятка сладких символов Заводоуковска. Угощали заводоуковские музейщики в ролях купца Василия Колмакова и его невестки Антонины. Эти персонажи уже знакомы в тюменском регионе по презентации "Колмаковского пряника", который проходил праздничном гулянии, посвященном 75-летию области. Теперь о легендарных пряниках узнали по всей России, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Региональный финал Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" проходил 4 – 6 октября в г. Балаково Саратовской области. Всех победителей регионального этапа организаторы пригласили на общенациональный финал премии, который состоится 15 – 17 ноября в Самаре.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards проводится при поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.