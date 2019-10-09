В Бердюжье директор МУП "ЖКХ" скрыл от налоговой 20 млн рублей

Бердюжский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство". Экс-руководитель был оштрафован за сокрытие денег от налоговой.
У муниципального предприятия был большой долг по налогам и сборам, потому налоговая инспекция в марте 2017 года выставила на расчетный счет организации документы на бесспорное списание поступавших денег.
Руководитель стал рассчитываться с кредиторами, минуя расчетные счета МУП "ЖКХ". Также поступавшие в кассу предприятия деньги не сдавались в банк, а расходовались на хозяйственные нужды предприятия. Такими способами, по версии следствия было сокрыто 20,5 млн рублей.
В мае 2018 года муниципальное предприятие было признано банкротом. Суд назначил экс-руководителю штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства.
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