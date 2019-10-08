Ученых и студентов приглашают на тюменский форум-акселератор "ТехноКульт"

В Тюмени открылась регистрация на третий форум-акселератор "ТехноКульт". Он пройдет на площадке Тюменского технопарка с 22 октября по 29 ноября. К участию приглашаются молодые ученые, специалисты, студенты и аспиранты, чьи научно-инновационные проекты с потенциалом коммерциализации смогут получить развитие.

В течение месяца авторы проектов, которые попадут в акселератор, будут проходить образовательную программу: это пять блоков, несколько контрольных точек и предварительная защита проектов. Лучшие будут отобраны на финал.

Образовательную программу будут вести эксперты федерального уровня: бизнес-тренер, руководитель Института моделирования бизнеса "Мастер" Антон Язовских, генеральный директор консалтинговой группы VC Group, эксперт-практик в области венчурного бизнеса и управления инновационными проектами Александр Семёнов, руководитель Группы акселерации Фонда "Сколково" (2012 –2014) Алексей Ермолин, руководитель акселератора "Большая разведка" Владимир Постников.

28 ноября состоится конкурс инновационных проектов. Финалисты защитят проекты перед профильными экспертами и потенциальными инвесторами, получат возможность выиграть специальные призы от партнёров и побороться за финансирование в партнёрских программах.

Победителей конкурса назовут 29 ноября. Призовой фонд партнерских программ составит более одного миллиона рублей.

Для участия в акселерационной программе Форума-акселератора необходимо зарегистрировать на официальном сайте Технокульт.рф до 22 октября.