Портал "Тюмень – наш дом" за сентябрь "принял" 329 жалоб от горожан

Чаще всего тюменцы в сентябре жаловались на неправильно припаркованные автомобили, недочеты в содержании дорог, дворов и отсутствие освещения городских территорий.

В сентябре в результате "рейдов" постоянных посетителей портала принято в работу 79 сигналов о незаконной парковке. В итоге 13 автовладельцев получили протоколы об административных правонарушениях, по остальным фактам устанавливаются собственники машин. Также обнаружено 65 брошенных разукомплектованных автомобилей.

В категорию "Текущее содержание дорог" поступило 79 замечаний, в том числе выявлено 6 открытых люков (отработаны оперативно, все инженерные узлы приведены в надлежащее состояние) и 62 ямы на дорогах – 39 дефектов дорожного полотна ликвидированы, остальные остаются в работе.

Рубрика "Текущее содержание дворовой территории" по-прежнему популярна, в нее направлено 59 сообщений. О неубранной дворовой территории (подтопление, захламление, естественный мусор) поступило 41 сообщение, на сегодня по 78 % вопросов проблема решена. О неисправном оборудовании на детских площадках принято 12 сообщений, половина проблем уже решена, по остальным ведутся работы.

Восстановлена работа наружного освещения на восьми объектах из одиннадцати заявленных, производятся мероприятия по наведению порядка в парках и скверах по выявленным замечаниям, закрыты чердаки и подвалы в трех многоквартирных домах, отремонтирован остановочный павильон, с фасадов зданий ликвидированы две несанкционированные надписи, восстановлены четыре дорожных знака. Ведется работа по устранению замечаний, выявленных в результате производства капитального ремонта и реконструкции дорог, капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий, сообщили в администрации города.