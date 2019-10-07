Тюменцы собрали на субботнике 7 тысяч кубометров мусора

Фото - https://vk.com/tmnourhome

В Тюмени 5 октября прошел общегородской субботник. Участие в нем приняли 49 тысяч горожан. По итогам дня с площади в 11 267 тыс. м² было вывезено 7 068 кубометров мусора.

Помимо этого, тюменцы отремонтировали и покрасили 1 832 скамейки, урны и прочих малые архитектурные формы, высадили 29 деревьев и 69 кустарников, вырубили 1 874 кубометров поросли. Для этого всем желающим был выдан инвентарь, мешки и перчатки, сообщили в департаменте городского хозяйства.