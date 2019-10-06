Тоболяки планируют использовать квадрокоптеры при поисках людей

Тобольские поисковики ведут сбор средств на приобретение квадрокоптера, который планируют использовать при поисках людей на больших территориях, в частности, в лесу и на болотах.

Как рассказали в тобольском поисковом отряде "Феникс", поиски могут осложняться не только малым количеством людей, но и труднопроходимой местностью. В таких случаях на счету каждая минута, шансы на положительный исход поисков можно увеличить при помощи квадрокоптера. Устройство позволяет увидеть местность с высоты, что в разы уменьшит время поисков.

Отряд открыл сбор на покупку необходимого оборудования. Каждый, кто внесет пожертвование, получит обязательный отчет о расходовании денег, пишет "Вслух.ру".

Группа "Феникс" объединяет волонтеров, которые помогают искать пропавших людей в Тобольске. Это не коммерческая организация, а волонтеры, каждый из которых вносит посильный вклад в общее дело. Они не заменяют полицию и МЧС, но способствуют в той работе, для которой у специальных служб порой недостаточно ресурсов.