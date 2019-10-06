В школах Тюмени пройдут уроки зоо-грамотности

Волонтеры лиги добровольцев ТюмГУ проведут уроки зоо-грамотности в тюменских школах. Занятия будут проходить не только в формате лекций и бесед: школьникам предложат поразмышлять на тему бездомных животных, написать сочинение, снять видеоролик от лица собаки или поучаствовать в дебатах.

Как рассказал куратор направления "Зооволонтеры ТюмГУ" Владислав Сиюткин, над разработкой просветительской программы трудились с лета. Студенты-зооволонтеры размышляли, с какой аудиторией эффективнее работать, какой материал и каким способом преподносить. Например, звучали идеи собрать больше корма – но это означало, что борьбы бы шла с "симптомами", а не с причинами.

Волонтеры отмечают, что сегодня проблема бездомных животных не может решиться лишь усилиями тех, кто подбирает уличных собак и кошек и пытается найти им новый дом. Более того, недостаточно накормить и вылечить всех животных, уже находящихся в приюте. На улице их меньше не становится. Проблема изначально кроется в том, что животные попадают на улицу, пишет ИА "Тюменская линия".

"В результате было решено проводить уроки зоо-грамотности для учеников средних и старших классов. Первые занятия стартуют в октябре в школах №40 и №15, в дальнейшем список учебных заведений планируется расширить", - отметил Владислав Сиюткин. По его словам, многие зооволонтеры откликнулись на призыв работать по просвещению детей.

Встречи с юными тюменцами пройдут в рамках проекта "Посылка лучшему другу", который стартовал в декабре 2018 года и уже вышел за пределы вуза. Каждый месяц волонтеры собирают корм, крупы и медикаменты для питомцев, а в последнее воскресенье месяца доставляют необходимые вещи четвероногим друзьям. За полгода молодые тюменцы собрали посылки общим весом около 500 кг, свой вклад в сбор внесли более 100 благотворителей.