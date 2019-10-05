"Тюменская ярмарка" приняла 20 тысяч посетителей в сентябре

Фото: Тюменский выставочный зал «Тюменская ярмарка»

Тюменский выставочный зал "Тюменская ярмарка" в сентябре посетило около 20 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

По словам генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков, наибольший интерес вызвала выставка "Осенний сад и огород". На ней побывало 10 тысяч дачников.

На инновации сделали ставку участники выставки ""Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс". Требования к выставочным площадям с течением времени меняются - на первый план выходят возможности мультимедиа, стенды становятся все более интерактивными.

"Понятно, что большие продажи ведутся через интернет, но посмотреть вживую, что называется, потрогать товар руками тоже важно. И если у простого покупателя есть возможность попробовать те же продукты в магазинах, где устраиваются дегустации, то у потребителя промышленных товаров и оборудования выход - это выставки", - отмечает он.

В ближайшее время "Тюменская ярмарка" намерена удивить жителей областной столицы и гостей города необычной техникой.

"На предстоящей сельскохозяйственной выставке будет представлено несколько новинок, которые, уверен, привлекут внимание не только наших аграриев, но и широкой публики. Это, прежде всего, касается сельхозтехники. Об этом мы сейчас ведём переговоры с ее изготовителями", - рассказал Михаил Брудков.