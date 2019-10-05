В Тобольске туристы могут получить паспорт великого путешественника

Фото: администрация Тобольска

Путешествуя по малым городам России, можно получить паспорт великого путешественника. В Тобольске такие паспорта выдаются в организационно-аналитическом центре культуры и искусств (ул. Семакова, 14).

Проект стартовал в тестовом режиме осенью 2018 года. В 14 городах-членах Ассоциации малых туристских городов (в туристских информационных центрах или организациях их замещающих) путешественнику выдается оформленный в едином фирменном стиле бланк паспорта, в котором турист ставит штамп.

На официальном сайте Ассоциации указаны адреса, где можно получить паспорт великого путешественника и поставить штамп. Там же можно скачать бланк паспорта, сообщает ИА "Тюменская линия".

При наличии всех 14 штампов из всех городов Ассоциации путешественнику выдается памятный приз - серия сувенирных открыток с видами городов, выполненных по детским эскизам в рамках проекта "Маленький город глазами детей – местных жителей".

"Приехав в наши малые города, каждый сможет сделать для себя великое открытие. Путешествуйте по России, познавайте историю и вдохновляйтесь красотой!", - призвал вице-президент Ассоциации малых туристских городов Игорь Кехтер.