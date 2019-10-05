Тюменьстат узнал, на что жители тратят время

Около 450 домохозяйств региона опросили специалисты Тюменьстата в ходе выборочного статистического наблюдения, чтобы узнать, сколько времени жители тратят на работу, учебу, домашние дела, уход за детьми и отдых. Результаты будут использованы предназначены для разработки мер демографической и социальной политики.

Сведения, полученные в ходе опроса, являются конфиденциальными. Обрабатывать их будут в Росстате, при условии обязательного обезличивания, пишет "Вслух.ру".

Для исследования были разработаны специальные семейные и индивидуальные анкеты, а также специальный бланк - "Дневник использования времени". Кроме графика, семьи попросили рассказать об условиях жизни, наличии подсобного хозяйства, источниках дохода, продуктовых запасах и т.д.

Отметим, что в августе проходило выборочное исследование состояния здоровья населения. Итоги предназначены для разработки и оценки эффективности мер демографической политики в рамках нацпроекта "Здоровье".