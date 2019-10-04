Нейропсихолог из Екатеринбурга проведет для тюменцев курс по детской психологии

Фото: центр "Эксперт"

Кандидат психологических наук, нейропсихолог, перинатальный и семейный психолог, автор метафорических карт "Перинателла" Нателла Колобова проведет в Тюмени методический и терапевтический курс "Детская психология. 5-7 лет". Полученные знания будут полезны как педагогам, так и родителям.

Семинар пройдет 12-13 октября на базе учебно-практического центра "Эксперт". Программа насыщена практическими заданиями и упражнениями. Участники разберут реальные ситуации, найдут собственные проблемы из детства, узнают теорию детской психологии и получат инструкции от эксперта. Все это - в теплой атмосфере общения и обмена полезным опытом.

В частности, на семинаре будут раскрыты следующие темы: подготовка к школе и роль семьи в формировании учебной мотивации ребенка; страхи шестилеток; братско-сестринские отношения; возможности психотерапии в работе с дошкольниками; детско-родительсткие занятия и другие.

"Нателла Колобова уже не впервые проводит семинар в Тюмени, многие родители и педагоги ее очень ждут. Вы уйдете с хорошим настроением, новыми знаниями, разложите все по полочкам. Участники прежних семинаров говорили, что они словно в отпуске побывали — так много сил и энергии появилось для работы с детьми", - рассказала руководитель центра "Эксперт" Марина Бакулина.

Узнать подробности о программе семинара, забронировать и оплатить билеты можно на сайте.