Врачи SmartClinic выступят экспертами на конференции по реконструкции молочной железы

Конференция, посвященная реконструктивной и эстетической хирургии молочной железы, пройдет 10-11 октября 2019 года в конференц-зале амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".

Показательную операцию по эндоскопической аугментации молочных желез в рамках мероприятия проведет руководитель центра SmartClinic, пластический хирург Святослав Стрелин. Также он и его коллега, заместитель главного врача нашего центра Юлия Стольникова выступят на конференции с докладами.

Тема актуальна для пластических хирургов в связи с тем, что во многих регионах России основным методом хирургического лечения рака молочной железы пока остается классическая мастэктомия.

Отметим, что рак молочной железы является самым распространённым онкологическим заболеванием среди женщин всего мира. С 1993 года октябрь объявлен месяцем борьбы с этим недугом.

Вопреки опасениям некоторых пациентов, врач-хирург, заведующий онкологическим отделением №1 МКМЦ "Медицинский город" Олег Царев подчеркивает, что грудные имплантаты не могут спровоцировать рак груди. "Это миф. Существует множество исследований по всему миру, которые доказывают, что имплантаты не способны повлиять на развитие рака молочной железы", - говорит он.

Пластические хирурги центра SmartClinic помогают многим женщинам, перенесшим хирургическое лечение рака груди, вновь почувствовать себя красивыми и уверенными в себе.

Обратиться за помощью в центр SmartClinic можно по телефону +7(3452)56-01-03. Возможна онлайн-консультация с врачом посредством любого удобного для пациента мессенджера.