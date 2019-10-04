От тюменца требовали погасить кредит, которого он не брал

В Голышмановском районе Тюменской области мужчина сообщил в полицию, что микрофинансовая организация требует от него погасить долг, тогда как займ в этой компании он не оформлял.

Как оказалось, заявка на кредит в 8 тысяч рублей была подана через интернет. Обратилась за займом 22-летняя сожительница мужчины, воспользовавшаяся его документами. Деньги ранее судимая девушка потратила.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования", статья предусматривает до двух лет лишения свободы.