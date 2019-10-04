В Тюмени с успехом завершился Wellness ЭКО fest

Фото: ТМПО

Фестиваль-выставка здоровья и красоты Wellness ЭКО fest состоялась музейном комплекс им. И.Я Словцова 29 сентября. Это был настоящий праздник объединяющий более 40 предпринимателей, разных сфер деятельности.

Мероприятие посетило более 2000 тюменцев, гостей "зажигали" танцами, зумбой. Пришедшие воспользовались бесплатными услугами красоты, получили консультации от высокопрофессиональных врачей, продегустировали экологически чистые продукты! Было разыграно более ценных 50 призов!

Мероприятие проходило в целях содействия в повышении духовно-нравственного и физического оздоровления общества, популяризация различных направлений индустрии красоты и здоровья среди жителей города, повышение профессионального мастерства специалистов данной области, улучшение культуры обслуживания населения, развитие новых форм досуга для горожан, формирование социокультурного пространства.

Партнеры фестиваля: госпиталь "Мать и Дитя" , "Лаборатория Хеликс" и студия красивой фигуры "My Body Lab".

Мероприятие состоялось при содействии ГАУК ТО "Концертно-Театрального объединения".