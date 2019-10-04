Тюменцам помогают переехать за границу

Обычно при одной только мысли о переезде у людей возникает страх и паника, не говоря уже про переселение в другой город или страну. Тем не менее некоторые наши соотечественники уже решились на иммиграцию за границу и не пожалели об этом. Многим из них оказали реальную поддержку специализированные агентства, которые знают все тонкости этого процесса.

Одну из историй рассказала нам бывшая студентка тюменского университета, которая регулярно ездила за границу на практику. В одну из таких поездок она решилась переехать жить в другую страну навсегда. Тюменка получила высшее образование уже за пределами России, и ее приняли на работу в один из крупнейших банков. Наша соотечественница имеет достойную зарплату, стабильную работу, огромный загородный дом, совершенное знание английского языка, а кроме того, именно там, за границей, ей удалось найти свое счастье и создать семью.

Одной из наиболее привлекательных стран для иммиграции россиян считается Канада. К слову, правительство Канады проводит активную планомерную работу по привлечению в страну мигрантов и предоставляет широкий выбор иммиграционных программ: образовательные для студентов, бизнес-иммиграция для предпринимателей и инвесторов, иммиграция по семейному классу, беженство, гуманитарные программы и другие.

Однако самостоятельно переехать в другую страну или устроиться на работу за рубежом не так просто. Помочь в таких случаях могут эксперты с большим опытом работы в данной сфере, с контактами в выбранной стране, знаниями юридических тонкостей. Так, уже более 7 лет поддержку россиянам оказывает Агентство по вопросам иммиграции "BetterLife". В команде агентства работают юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы. К каждому клиенту находят индивидуальный подход.

Команда "BetterLife" взаимодействует с клиентом с первого дня "знакомства" и сопровождает его по всем вопросам 24 часа в сутки до тех пор, пока это будет необходимо. Иммиграционное агентство помогает решить все возникающие вопросы в новой стране от устройства на работу до оформления детей в школы и детские сады. Узнать подробности и заполнить анкету можно на сайте: http://betterlife.help/.