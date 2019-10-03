Самых активных и спортивных ждут на фестивале "Будь здорова, Тюмень"

В рамках празднования городского осеннего Дня здоровья 6 октября откроется масса интересных площадок для жителей и гостей Тюмени. МЕДИНФО 72 в этой статье расскажет, как провести время 6 октября, вам останется только выбрать!

На шести праздничных площадках одновременно в 11:45 будет зажжен "Огонь сердец", после чего активных и спортивных тюменцев ждет множество интересных мероприятий:

• на территории центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдут соревнования по дартсу, турнир по мини-футболу, эстафеты, мастер-классы по хоккейному броску, скандинавской ходьбе и многое другое. Также у тюменцев будет отличная возможность выполнить нормативы ВФСК ГТО;

• на стадионе ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2-б) все желающие смогут выполнить нормативы ГТО, принять участие в веселой игровой программе, в турнире по мини-футболу, эстафете, а также проверить свои силы в перетягивании каната и пройти полосу препятствий;

• в 10 часов в лесопарке "Гилевская роща" начнутся соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады среди предприятий города Тюмени. В 12 часов стартует веселая игровая программа, эстафеты, состязания по спортивному ориентированию, гиревой спорт, игра "Перестрелка", испытание ВФСК ГТО – туристский маршрут;

• на территории лыжной базы ДЮСШ № 2 в экопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17) поклонников активностей ждут лазерный биатлон и суставная гимнастика. Также все желающие смогут стать участниками Всероссийского дня ходьбы;

• в Комсомольском сквере (Московский тракт, 22) для гостей праздника будет подготовлена следующая программа: оздоровительная гимнастика "Спортивный заряд", шахматная викторина и конкурс по решению шахматных композиций среди школьных команд, блицтурнир среди взрослого населения, спортивный квест, военно-спортивная эстафета, а также интерактивные площадки "Выставка вооружения", "Сборка-разборка автомата АК-74", "Гладиаторские бои" и так далее;

• на стадионе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49-а) тюменцы смогут попрыгать в мешках, сразиться в дартс и напольные шашки, поучаствовать в народных играх и состязаниях "Папа, мама, я – спортивная семья", выполнить нормативы ГТО.

Итак, в 11:45 будет зажжен "Огонь сердец", стартует работа площадок, в то же время факелоносцы отправятся в путь до набережной реки Туры. В 13:30 здесь будет зажжен главный факел праздника и состоится церемония открытия осеннего Дня здоровья.

Участниками мероприятий могут стать все желающие – от малышей до старшего поколения. Тем более, такое массовый праздник пропустить нельзя никому, ведь организаторы подготовили множество сюрпризов.

Приходите на площадки и докажите всем, что в Тюмени живут самые активные и спортивные люди!