Есть ли на тюменских прилавках настоящий кефир?

Фото: АО "Золотые луга"

Качество молочной и кисломолочной продукции – тема, волнующая многих покупателей. Среди всего разнообразия на прилавках по-настоящему полезных и натуральных продуктов не так уж много. Могут ли тюменцы быть уверенными в пользе кефира, рассказал директор по производству АО "Золотые луга" Виктор Кнауб.

"По сути, сегодня в магазинах можно найти два вида кефира. Законодательно оба они называются кефиром, и мы не можем это оспорить. Но по факту – различия между ними существенны", - говорит представитель крупнейшего на территории Урала и Западной Сибири переработчика молока.

Различие заключается в том, что один кефир производится с использованием кефирных грибков. Он то и является настоящим "живым" кефиром. По словам Виктора Кнауба, вкус такого кефира меняется на протяжении срока годности. От кислого он переходит к более мягкому постепенно. Чувствуется "остринка" благодаря содержанию дрожжей.

Микрофлора настоящего кефира помогает кишечнику перерабатывать пищу так, чтобы полезные вещества усваивались организмом. Именно такой "живой" кефир производится на заводе "Ситниковский", филиале АО "Золотые луга". Кефирный грибок выращивается в специальной лаборатории прямо на предприятии.

Вкус и качество напитка многократно оценивали на различных выставках. В этом году кефир "Золотых лугов" представлен в финале всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

"Другой продукт, также именуемый кефиром, производится на закваске. Вкус его более сливочный, а консистенция – однороднее. В составе отсутствуют кефирные грибки, в нем не содержатся дрожжи. На микрофлору он не оказывает того полезного действия", - пояснил Виктор Кнауб.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.