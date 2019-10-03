Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплат на горячую линию прокуратуры

В прокуратуре города Тюмени 8 октября будет работать горячая линия для приема сообщений о невыплате зарплаты. Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов.

Сообщить о задержке заработной платы, выдачи ее "в конвертах" можно по телефонам: 8 (3452) 56-89-54, 56-89-52 и 56-89-54 (добавочный 117).

Вся информация будет проверена, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования.