Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплат на горячую линию прокуратуры

12:45 03 октября 2019
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Фото: pixabay.com

В прокуратуре города Тюмени 8 октября будет работать горячая линия для приема сообщений о невыплате зарплаты. Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов.

Сообщить о задержке заработной платы, выдачи ее "в конвертах" можно по телефонам: 8 (3452) 56-89-54, 56-89-52 и 56-89-54 (добавочный 117).

Вся информация будет проверена, при наличии оснований — приняты  меры прокурорского реагирования.

Теги: горячая линия , зарплата , прокуратура
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