Главной темой Инфотеха -2019 станет цифровая экономика России

Фот организаторов

В Тюмени в 12-й раз пройдет форум и выставка информационных технологий "Инфотех-2019". Мероприятие состоится 13 и 14 ноября в Тюменском технопарке.

За 12 лет мероприятие развилось и стало одной из основных площадок для обмена опытом российских проектов в области ИТ и цифровой трансформации. В этом году целями и задачами основных направлений форума станет развитие цифровой экономики РФ.

Участники обсудят вопросы информационной безопасности и цифровой трансформации государственного управления, поддержки проектов на базе цифровых технологий и развития ИТ-отрасли.

Одним из спикеров на мероприятии станет директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. "Сегодня идеей цифровой трансформации охвачен весь мир, и мы, следуя запросам государственного сектора, бизнеса и общества, приглашаем всех обсудить те вызовы, которые ставит перед нами цифровая экономика", — отметила она.

Для удобства посещения выставки организаторы разрабатывают специальное мобильное приложение. В нем можно буде найти программу форума, карту Технопарка, состатвить индивидуальное расписание и общаться с организаторами и участниками мероприятия.

Посетить событие можно бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте http://infotex72.ru/