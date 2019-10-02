Тюменцев зовут отпраздновать 60-летие жилого района Тарманы

В следующий вторник, 8 октября, на площади жилого района Тарманы сотни людей соберутся, чтобы принять участие в праздновании 60-летия района. В честь юбилейной даты дом культуры и творчества "Торфяник" подготовил праздничную программу "Сердцу милые места". Всех желающих ждут на площади в 14 часов.

Помимо творчества коллектива ДК "Торфяник" зрители увидят номера от центра культуры и творчества "Тюмень", МАОУ СОШ №13, детско-юношеского центра, детского сада №92, ансамбля "Надежда" совета ветеранов жилого района Тарманы, смогут потанцевать под любимые композиции и услышат поздравления от организаторов и участников концерта.

На празднике будет презентован журнал "60 лет любимому поселку Тарманы" от совета ТОС Тарманов. Жителям напомнят об истории развития жилого района, покажут значимые фотоснимки.

Посетить концерт смогут все желающие — вход свободный.