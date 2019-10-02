В Тюменской области стартовали кинолектории "Под солнцем"

Миссионерский культурно-образовательный и патриотическо-воспитательный проект "Под солнцем" стартовал в Тюмени и Тобольске. Серия кинолекториев проходит с 30 сентября по 7 октября. Встречи проводит член общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл", режиссер, сценарист, журналист, руководитель студии "Киноконтакт", автор проекта "Под Солнцем" Василий Яцкин. Его сопровождает заслуженная артистка России, кинорежиссер, член Союза Кинематографистов России Галина Яцкина.

Проект проходит при поддержке министерства культуры России в сотрудничестве с миссионерским отделом Русской православной церкви. С 2004 года кинолекторий "Под солнцем" объехал с выступлениями больше половины России, значительную часть Белоруссии и Украины. Авторы проекта выступали в управлениях силовых и правоохранительных структур, в учебных заведениях.

В рамках кинолектория в небольших ёмких видеосюжетах доступно поднимаются самые острые темы: информационная безопасность, профилактика терроризма, семейные ценности, опасность субкультур, бездуховность и т.д. Во второй половине выступления — сюжеты о православии и важности сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. После просмотра идет обсуждение увиденного.

В Тюмени и Тобольске ожидается насыщенная программа кинолекториев, а также творческих встреч с Галиной Яцкиной. Так, 30 сентября состоялась лекция в Тюменском медицинском колледже. Галина Яцкина, известная по фильмам "Женщины" и "Уроки французского", привезла студентам для просмотра киноленты с собственным участием. Молодежь из первых уст узнала, как творческий путь привёл актрису к созданию собственных фильмов и к вере.

О профилактике терроризма и экстремизма Василий Яцкин пообщался с представителями ГУ МЧС России по Тюменской области. Состоялась увлекательная беседа с подрастающим поколением о тех информационных угрозах, которые окружают нас. Все вопросы разбирали в доступном формате – на примере современных мультфильмов и популярного кино.

"Многие проблемы в обществе наболели, поэтому обсуждаемые темы вызвали резонанс. Эти вопросы хотят задавать и обсуждать. Кинолектории выполняют великую миссию возвращения к традиционным ценностям", — поделился впечатлениями руководитель тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша, который выступил организатором приезда проекта "Под солнцем" в Тюмень.

В историческом парке "Россия – Моя история" 1 октября прошел патриотический кинолекторий "Любовь и Кровь". О семейных ценностях и взаимоотношении полов шла речь на площадке департамента образования и науки Тюменской области. Показ документального фильма "Врач последней надежды" (режиссер — Галина Яцкина) о великом докторе Илизарове состоялся в Тюменском государственном медицинском университете и Тобольском медицинском колледже.

3 и 4 октября авторы проекта "Под солнцем" будут в Тобольске. Там пройдет насыщенная программа кинолекториев, также гостей познакомят с достопримечательностями города.

6 октября в 15:00 часов встреча пройдет в Тюменском благочинии (ул. Республики, 60). На мероприятие приглашаются все неравнодушные православные люди — священники и миряне, те, кто желает участвовать в православной миссии, созидании приходской жизни и православной общины, а также все желающие.