Заводоуковск стал призером Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

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Заводоуковский городской округ занял второе место в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований" в конкурсе "Лучшая муниципальная практика". В номинации жюри рассматривало 205 заявок из 62 субъектов России.

В своем проекте заводоуковцы показали работу территориальных общественных самоуправлений (ТОС). По решению членов территориальных общественных самоуправлений проводятся праздники улиц, дворов, соревнования, конкурсы. ТОС стал инициатором объединения жителей, создания местных сообществ и площадкой для реализации потенциала жителей округа.

Интересен опыт вовлечённости жителей в решение задач местного самоуправления в плане финансирования мероприятий: заводоуковцы участвуют в выборе конкретных направлений использования муниципального бюджета и даже вкладывают собственные деньги. Так, в 2018 году по программе софинансирования 1:3 оборудовано пять детских площадок в поселке Лебедевка, возведен мемориал Памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны в Першино, огорожено кладбище в Марково. За счет собственных средств членов ТОС разработана техническая документация и планируется установка фонтана в Бигиле, разработан проект памятника погибшим землякам-фронтовикам в Яколево, закуплена футбольная и волейбольная форма для команды села Горюново, благоустраиваются городские и сельские территории, сообщает пресс-служба губернатора.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. Конкурс призван обобщить и распространить успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципалитетов. В конкурсе четыре номинации: по градостроительной и муниципальной экономической политике, по обратной связи с жителями муниципальных образований и укреплению межнационального мира.