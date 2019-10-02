В сентябре на дорогах региона погибли 28 человек

В Тюменской области автоинспекторы обеспокоены увеличением числа погибших на дорогах в прошедшем месяце.

В сентябре 2019 года в ДТП погибли 28 человек. Это больше, чем в сентябре 2018 года. В числе погибших: 9 пешеходов, 6 из которых нарушили ПДД, 3 велосипедиста, один мотоциклист, 9 водителей и 6 пассажиров автомобилей.

Как отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области, основные причины аварий — превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушение ПДД пешеходами, нарушение очередности проезда перекрестков.

Наряды ДПС несут службу на участках дорог с повышенной аварийностью, в местах концентрации ДТП работают передвижные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

ГИБДД призывает участников дорожного движения к разумному выбору скорости в период межсезонья, в том числе учитывая фактор повышенной скользкости в утренние часы на искусственных мостовых сооружениях. Пешеходам на загородных дорогах в обязательном порядке нужно использовать световозвращающие приспособления или элементы на одежде, которые сделают их заметнее для водителей на дальних расстояниях.

С начала года в ДТП в Тюменской области погибли 126 человек. Это на 12 человек меньше, чем за тот же период прошлого года.