Тюменцев приглашают на общегородской субботник

В Тюмени 5 октября пройдет общегородской субботник, посвященный подготовке к зиме. Принять участие в нем могут все жители города.

Запланированы мероприятия по сбору и вывозу мусора, опавшей листвы, покраске малых архитектурных форм, удалению поросли на улицах и в скверах. Среди намеченных для субботника территорий — сквер Александра Моисеенко, Центральная площадь, озера Цыганское и Алебашево и другие.

"Жители города, желающие самостоятельно приняли участие в субботнике, могут обратиться в службу заказчика соответствующего административного округа для определения места участия", — отмечают в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

Контакты для обращений:

— МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени", ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 202, тел. 51-02-77;

— МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени", ул. Луначарского, 61, каб. 113, тел. 43-27-80;

— МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени", ул. Мельникайте, 74, каб. 408, тел. 20-90-93;

— МКУ "Служба заказчика по благоустройству" Центрального административного округа города Тюмени, ул. Новгородская, 10 каб. 306, тел. 35-34-74.