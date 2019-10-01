В Тюмени стартует классический курс Mini MBA

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18 октября 2019 года в Тюмени начинается обучение по программе Mini MBA. Организатором обучения станет Русская Школа Управления (РШУ), которая 16 лет назад стала первой российской бизнес-школой, предложившей обучение в таком компактном, но эффективном формате.

Программа Mini MBA состоит из 6 модулей, каждый из которых посвящен ключевым управленческим компетенциям: лидерство, управление, маркетинг, финансы, персонал и проекты.

Весь курс рассчитан на полгода, и обучение проходит в особом модульном формате: 1 раз в месяц в течение 3 дней вместе с опытным экспертом-преподавателем изучается конкретная область управления, затем дается месяц на усвоение и внедрение в работу самых интересных идей модуля.

Участники Mini MBA изучают, как добиться от сотрудников нужных результатов, что нужно для разработки успешной маркетинговой стратегии и как грамотно управлять финансами компании. При этом все знания даются в концентрированном виде – только практическая информация, действительно полезная для руководителей. Сам формат Mini МВА предполагает, что из всего объема материала, изучаемого в рамках ММВА, выбирается только то, что реально работает на практике.

Отличительной чертой Mini MBA Русской Школы Управления является не только практическая направленность, но и единая команда преподавателей-практиков, работающая не только в Москве, но и в других регионах России.

По завершении программы Mini MBA участникам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Стать участником программы Mini MBA в Тюмени, а также узнать подробные условия обучения Вы можете на uprav.ru/mini-mba.

За дополнительной информацией обращайтесь в филиал "Русской Школы Управления" в Тюмени по телефону:

8 (3452) 53 13 29;

8 (904) 462-78-84

8 (982) 972-19-80

E-mail: office.tmn@uprav.ru г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, д. 12 Б