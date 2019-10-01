Полиция среди бездомных нашла пятерых, считавшихся пропавшими без вести

В Тюменской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие, чтобы выявить людей без определенного места жительства, которые могут быть причастны к нарушению закона или которых кто-то разыскивает.

В мероприятии были задействованы сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции. Они проверяли стройки, заброшенные дома в садоводческих товариществах, полигоны твердых бытовых отходов, теплотрассы, лесные массивы.

"За два дня полицейские проверили по базе данных геномной регистрации 185 бродяг, разыскано 12 подозреваемых в совершении преступлений и пять без вести пропавших граждан", — сообщили о результатах в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.