Бизнес готовится к Новому году: топ-5 основных трендов сувенирной продукции

Сани готовить нужно летом, а заказывать брендированную новогоднюю продукцию для компании – заранее. Поэтому уже сейчас рекламные студии принимают крупные заказы от бизнеса. Выделяя бюджет под промо продукты, стоит помнить, что сувенирная отрасль не стоит на месте. Здесь также существует определенная мода. И если использовать данный инструмент с умом, можно не только повысить лояльность среди клиентов и партнеров, но и увеличить продажи.

В тюменской студии рекламы "Nova" уже вовсю работают над сувенирной продукцией к грядущему Новому году. Специалисты отмечают, что сезон диктует свои тренды.

Тренд № 1. Отказ от дешевых промо подарков

Компании зачастую делают выбор в пользу недорогих промо подарков с логотипом: просто, чтобы были. Но стоит помнить, что сувениры, которые идут на подарок партнерам, потенциальным клиентам, настоящим клиентам и сотрудникам, напрямую отражают качество их собственного бренда.

Качественные промо подарки создают более приятное впечатление, чем копеечные ручки. Поэтому если важна репутация, то следует рассмотреть разные варианты. Кстати, не всегда это должно быть очень дорого: нужно подбирать качественные предметы, делать качественную печать и оформление у проверенных фирм с современным оборудованием и большим опытом работы. Лучший выбор – в пользу полезных, качественных и долговечных презентов.

Тренд №2. Забота об экологии как элемент имиджа компании

Сохраняется актуальность экологической тематики и заботы об окружающей среде. Этот тренд влияет и на выбор сувенирной продукции. Это могут быть привычные брендированные товары, но в "экологичной" обработке: бамбуковые ручки, ежедневники из переработанных материалов, хлопчатобумажные сумки для продуктов и т.д.

Тренд №3. Полезные вещи и гаджеты в роли подарков

Если сувенир полезен для целевой аудитории – это гарантия успеха и запоминаемости. В числе ярких примеров – небольшие, но нужные гаджеты. Например, брендированныйpowerbank, флешка или вовсе нестандартные решения. В последнее время портативное оборудование все больше привлекает внимание маркетологов к технологическим промо подаркам. Гаджеты становятся более доступными по цене, а значит, тренд на них будет только набирать обороты.

Тренд №4. Сезонность сувенирной продукции

Промо подарки уже давно не заказывают в последний момент. Фирменные товары стали важной частью маркетинговой стратегии. А это значит, что к лету актуальны одни товары, а к зиме – совсем другие. Не стоит в теплое время года раздаривать клиентам и партнерам брендированные варежки или термокружки. А вот для полезного новогоднего подарка такие предметы будут как нельзя кстати.

Тренд №5. Продуманная упаковка

Мало подарить хороший подарок, важно правильно его преподнести. Уникальный способ презентации продукта придает ему новые смыслы: упаковка может быть забавной, строгой, яркой, причудливой — главное,отразить в своей идее миссию вашей компании.

Заказать сувенирную продукцию высокого качества, которая соответствует современным трендам, можно в студии рекламы "Nova". Ее уникальность – в наличии собственного производства и технологичного оборудования. Отдел продаж расположен в Тюмени по адресу Гастелло, 56/1. Заявки принимаются на Viber +7 963 452 01 63, +7 988 546 19 04, в официальной группе https://vk.com/stdnova и на электронную почту info@stdnova.ru. Официальный сайт компании http://stdnova.ru/.