Тюменский футуролог: пиццу будет доставлять летающее такси

Сегодня, когда в каждой семье имеется по несколько гаджетов с доступом в глобальную сеть, покупатель все больше обращается к услугам интернет-магазинов. Нет, пока еще гипермаркеты заполнены товарами и покупателями. Но в скором будущем торговля все больше будет уходить на просторы интернета, считает заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области, руководитель некоммерческой организации "Центр изучения гражданских инициатив", социолог, публицист, футуролог Светлана Ярославова.

Светлана Борисовна более тридцати лет работает в сфере прогностики и разработала собственный метод диалектического прогнозирования. В будущем Интернет-торговля будет только набирать обороты. На смену гигантским гипермаркетам придут небольшие склады-магазины, разбросанные по городским кварталам и дворам. Маршруты доставки будут максимально укорочены в пределах одного жилого квартала. Каждая крупная сетевая пиццерия в идеале имеет свой филиал в каждом квартале.

Чтобы оптимизировать процесс движения товаров и услуг к покупателю,поможет Ее Величество Логистика. Содержать штат курьеров, одетых в форму с логотипами, парк фирменных автомобилей, обеспечить транспортные расходы будет дешевле, чем содержать торговые помещения и многочисленный персонал сотрудников гипермаркета. Тем более, что доставку оплачивает сам клиент. А торговая компания, перешедшая на такой принцип, экономит добрую часть бюджета, за счет чего может существенно снизить цену на товар, сделать его привлекательно дешевым, либо набросить на цену стоимость доставки, чтобы утешить конкурентов – стационаров, не превышая среднерыночной стоимости товара. Для клиента все равно "доставка будет бесплатной".

Превысит ли количество курьеров число покупателей на своих автомобилях, которые сами едут за товаром? Курьеров будет меньше в разы, поскольку каждый обслуживает десять, а то и двадцать клиентов в день, а невыполненные маршруты потенциальных покупателей снижают транспортный коллапс в крупных городах: пробок будет меньше.

Есть мнение, что часть курьерских доставок будет производится по воздуху, с помощью беспилотников. Таким образом, например, можно будет преодолевать автомобильные пробки в мегаполисах. Однако стоит разочаровать размечтавшегося читателя. Дроны будут применяться в исключительных случаях, например при доставке лекарств в отдаленные поселения, на военные базы, в горные районы и т.д.. Они еще не начали массово доставлять продукцию потребителю, а у многих уже вызывают негативное эмоции желание пострелять в них. Или же направить с одной точки доставки на другую с помощью невинного хакерства. Невозможно обеспечить безопасность граждан, если беспилотник доставит не пиццу, а бомбу, или выпустит какой-нибудь яд. Такие опасные идеи могут прийти в голову преступникам, и они не преминут ими воспользоваться.

Все пилотные проекты использования дронов так и не вышли в продуктивную фазу. Наиболее известный ProjectWings переведен в стадию "заморозки" со ссылкой на административные барьеры и отсутствие законодательства. Это яркий пример того, как можно с помощью прогностики не потратить огромные суммы, а направить инвестиции на другие, более перспективные проекты.

Поставки по воздуху – панорама далекого будущего, например, когда появятся антигравитационные двигатели. Огромные дирижабли будут поставлять ТМЦ с крупногабаритными грузами в логистические центры, а летающие автомобили – на верхние этажи небоскребов и моллов, считает эксперт.

На близкую перспективу, когда "товар идет к человеку", в выигрыше окажутся средние и малые логистические торговые центры, где товары хранятся на складах, А вот огромные гипермаркеты вряд ли смогут в ближайшем будущем перейти на этот формат. У них другое будущее, утверждает Светлана Ярославова.