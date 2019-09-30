В День сердца проверилось две сотни тюменцев

Фото: пресс-служба ОКБ №1

Во Всемирный день сердца, который отмечался 29 сентября, в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" все желающие могли проверить сердце и узнать о предрасположенностях к сердечно-сосудистым заболеваниям. Тюменцам измеряли уровень артериального давления, частоту пульса, степень насыщения крови кислородом, определяли уровень глюкозы в крови.

Обследование у медиков прошли 200 человек, у трети из них было зафиксировано незначительное повышение уровня артериального давления и глюкозы в крови. Посетителей, у которых были выявлены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, пригласили в центр здоровья на полное профилактическое обследование.

"У шести человек давление оказалось высоким – 140/95 мм рт. ст. Им рекомендовано незамедлительно обратиться в свою поликлинику для установления причин гипертонии и при необходимости подбора гипотензивной терапии. Одной женщине потребовалась неотложная лекарственная помощь — тонометр показал 190/100 мм рт. ст., при этом пациентка утверждала, что чувствует себя хорошо", — рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №1.

Мастер-классы по реанимации от скорой помощи прошли порядка сотни тюменцев.