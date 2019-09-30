У трех тюменцев нашли злокачественные новообразования на профилактическом осмотре

В Тюмени "День борьбы с меланомой" прошел на базе поликлинического отделения центра "Медицинский город". Проверить свое здоровье пришли 83 человека. 11 из них были направлены на дополнительное обследование с подозрением на онкологическое заболевание, а у трех пациентов в этот же день было диагностировано злокачественное новообразование.

Подобные обследования доктора рекомендуют проходить всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

Подобные профилактические осмотры проводятся для жителей Тюменской области бесплатно. Для этого необходимо было иметь с собой паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, а также предварительно записаться на приём к специалисту.

Меланома — наиболее опасное злокачественное новообразование кожи, которое характеризуется агрессивным течением и образованием метастазов. Чаще всего заболевание возникает под влиянием внешних неблагоприятных факторов: ультрафиолетового излучения, химических веществ, механических воздействий. С наступлением солнечных дней и пляжного сезона воздействие неблагоприятных факторов на кожу увеличивается, следовательно, повышается риск возникновения кожных онкологических заболеваний.